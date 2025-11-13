Street Lighting - Christmas and New Year operating times 2025/26

Information regarding the street lighting schedule over the Christmas and New Year period.

The lights will remain on all night on:

  • Friday 19 December 2025, 
  • Saturday 20 December 2025
  • Sunday 21 December 2025
  • Monday 22 December 2025
  • Tuesday 23 December 2025
  • Wednesday 24 December 2025
  • Thursday 25 December 2025
  • Friday 26 December 2025

The lights will operate to the normal pattern of working on:

  • Saturday 27 December 2025
  • Sunday 28 December 2025
  • Monday 29 December 2025
  • Tuesday 30 December 2025

The lights will remain on all night on:

  • Wednesday 31 December 2025
  • Thursday 1 January 2026

The lights will revert to the normal pattern of working from:

  • Friday 2 January 2026

Published: 13th November 2025

