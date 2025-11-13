Street Lighting - Christmas and New Year operating times 2025/26

Information regarding the street lighting schedule over the Christmas and New Year period.
The lights will remain on all night on:
- Friday 19 December 2025,
- Saturday 20 December 2025
- Sunday 21 December 2025
- Monday 22 December 2025
- Tuesday 23 December 2025
- Wednesday 24 December 2025
- Thursday 25 December 2025
- Friday 26 December 2025
The lights will operate to the normal pattern of working on:
- Saturday 27 December 2025
- Sunday 28 December 2025
- Monday 29 December 2025
- Tuesday 30 December 2025
The lights will remain on all night on:
- Wednesday 31 December 2025
- Thursday 1 January 2026
The lights will revert to the normal pattern of working from:
- Friday 2 January 2026